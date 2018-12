Criminal Minds 14×11: uno strano rapimento

ilnotiziangolo

: #CriminalMinds 14x11: uno strano rapimento - Tutto_tv : #CriminalMinds 14x11: uno strano rapimento - morganbarraco : #CriminalMinds 14x11: uno strano rapimento - awholock : @dependonpayne_ Doctor Who, Stranger Things, Sherlock, Dr House, Friends, La Casa de Papel e Criminal minds sono le… -

(Di sabato 15 dicembre 2018)14×11 trama e promo – L’undicesimo episodio della serie Tv andrà in onda mercoledì, 2 gennaio 2019 sulla CBS. “Night Lights” vedrà il BAU volare fino in Oregon per indagare su un caso agghiacciante. Secondo le anticipazioni sulla trama di14×11, le indagini potrebbero essere connesse con un delitto precedente.14×11 trama e anticipazioniIl BAU dovrà indagare su un nuovo caso che porterà i protagonisti a Portland. A distanza di una sola settimana dal delitto di una coppia, sembra che l’SI abbia preso di mira la famiglia ed i conoscenti. Ilfarà gelare il sangue alle autorità locali e visto il duplice omicidio che ha già colpito la città dell’Oregon, l’unica soluzione sarà affidarsi alla saggezza della squadra. Ancora una volta sarà Tara a guidare la squadra verso la cattura ...