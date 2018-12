Consip | chiesto processo per 7

Consip - chiesto rinvio a giudizio per sette persone : c'è anche Lotti : Nell"ambito dell"inchiesta Consip la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone. Tra loro ci sono l"ex ministro della Sport Luca Lotti e l"ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del sette. Le altre persone per cui viene chiesto il processo: il comandante della Legione toscana dei carabinieri, Emanuele Saltalamacchia (indagato per favoreggiamento), l"ex carabiniere del Noe e oggi assessore alla Sicurezza di ...

Caso Consip - chiesto il rinvio a giudizio per l’ex ministro Luca Lotti : La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex ministro Luca Lotti in merito all'inchiesta sul Caso Consip. Con lui rischiano il processo altri sei: l’ex comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette, il generale dell’arma, Emanuele Saltalamacchia, l’imprenditore Carlo Russo, Filippo Vannoni e l’ex maggiore del Noe Gian Paolo Scafarto, oltre all’ex colonnello dell’arma, Alessandro Sessa.Continua a leggere

