Atene, la brutta figura del Milan (in campo e fuori)

(Di venerdì 14 dicembre 2018) La partita Olympiakos-3-1, e già così potrebbe bastare. Anzi, dovrebbe bastare. I rossoneri avevano due risultati su tre al Pireo, anzi potevano anche perdere con un solo gol di scarto. Invece, hanno perso male e hanno salutato l’Europa League. Certo, il girone non era semplicissimo, Betis e Olympiakos non erano clienti facili e si sono rivelati tali. Ma non c’è molta differenza con il Marsiglia e l’Eintracht Francoforte della Lazio, che invece ha superato il turno con largo anticipo. È stata un’Europa League affrontata male dal, bisogna dire questo. Non è stato giusto arrivare a giocarsi il pass per i sedicesimi all’ultima partita in Grecia, il discorso qualificazione doveva essere chiuso prima.Ci sta che poi una squadra come l’Olympiakos possa essere un ostacolo difficile da superare. O meglio: i valori inerano squilibrati in ...