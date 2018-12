Addio a Sondra Locke | ex fidanzata e partner sul set di Clint Eastwood

huffingtonpost

(Di venerdì 14 dicembre 2018)all'attrice statunitense, nota per essere stata per 14 annisul set dell'attore e regista, recitando con lui in sei film, da "Il texano dagli occhi di ghiaccio" a "Coraggio... fatti ammazzare". E' morta nella sua casa di Los Angeles, all'età di 74 anni, in seguito alle complicazioni di un tumore al cervello e alle ossa. Il decesso è avvenuto lo scorso 3 novembre ma la notizia è stata resa nota solo oggi dai siti online delle riviste cinematografiche "Variety" e "Hollywood Reporter".Nata il 28 maggio 1944 a Shelbyville, nel Tennessee come Sandra Louise "" Anderson, conosciuta con il nome d'arte di, esordì come attrice cinematografica in "L'urlo del silenzio" (1968), ottenendo una nomination all'Oscar per la sua suggestiva ed emotiva interpretazione della adolescente Mick Kelly nella ...