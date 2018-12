‘Viktoria’ dei cechi | a Plzen finisce 2-1

romadailynews

: #ViktoriaPlzenRoma, le pagelle dei quotidiani: #Marcano disastroso, #Pastore inesistente #ASRoma #PlzenRoma #UCL… - romanewseu : #ViktoriaPlzenRoma, le pagelle dei quotidiani: #Marcano disastroso, #Pastore inesistente #ASRoma #PlzenRoma #UCL… - OnionSearch : RT @zazoomnews: Champions League Viktoria Plzen-Roma diretta LIVE: Chory controsorpasso dei cechi! [VIDEO] - #Champions #League #Viktoria h… - IlgiallorossoIt : Viktoria Plzen-Roma 2-1, Chory e Kovarik portano i cechi in Europa League. Pessima prestazione dei giallorossi… -

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Roma – Poco da dire sulla cronaca di una partita a dir poco avvilente. Unsicuramente con più voglia e grinta vince meritatamente la gara contro i Capitolini e acciuffa il terzo posto del girone e i Sedicesimi di UEFA Europa League a discapito del CSKA Mosca, ultimo nonostante la vittoria per 3-0 sul Real Madrid campione d’Europa al Bernabeu. Le reti deivengono segnate da Kovarik al 62’ e da Chory al 72’. In mezzo il momentaneo pareggio di Cengiz Under al 67’ con un bel tiro da fuori, una delle pochissime note liete di una serata freddissima e decisamente brutta.Bisogna essere molto onesti. Con il passare del tempo sta diventando sempre più difficile commentare le partite della Roma. L’amarezza è tantissima come anche il senso di avvilimento che avvolge tutti i Romanisti sparsi per il mondo. Non tanto per i risultati che sì, quest’anno stentano realmente ad ...