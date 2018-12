Non sapete come fare sempre la scelta sbagliata? Chiamate Di Maio

10 cose che - quasi di sicuro - Non sapete sul Natale : Photo by Markus Spiske on Unsplash Chi è Babbo Natale? Il Babbo Natale che tutti i bimbi del mondo aspettano durante la notte di Natale altri non è che San Nicola , in inglese Santa Claus . San ...

Tredicesima giornata di Serie A - tutto quello che Non sapete : numeri e curiosità : Napoli-Chievo: Ancelotti contro il dopo Ventura, domenica 25 novembre ore 15 su Sky Sport Serie A, Dopo l'arrivo e le dimissioni lampo di Ventura la situazione di classifica per i veronesi è sempre ...

5 cose che forse Non sapete sugli Animaniacs : In origine erano papereLa musicaLe battute per adultiMignolo col ProfIl rebootIniziata nel settembre 1993 e terminato il 14 novembre 1998, Animaniacs fu una delle serie animate più di successo di quel periodo ma anche uno di quei titoli che spinse l’asticella dei prodotti per ragazzi verso un’ironia e una sperimentazione davvero originale. I tre animaletti che sbucavano dal serbatoio d’acqua della Warner Bros, studios che ...

F1 - Verstappen si difende dalle critiche : “le spinte ad Ocon? Non sapete cosa mi ha detto nel box FIA” : Il pilota olandese è tornato a parlare della rissa con Ocon, svelando un piccolo retroscena avvenuto proprio nel box della FIA Max Verstappen si difende, svelando i motivi che lo hanno spinto a mettere le mani addosso ad Ocon. Il pilota della Red Bull è tornato a parlare di quanto avvenuto in Brasile nel corso della trasmissione Peptalk, sul canale televisivo Ziggo Sport, svelando alcuni retroscena immediatamente precedenti alla rissa ...

«Ti racconto una canzone» con Malika Ayane : «Quello che ancora Non sapete su Feeling Better» : La cover del nuovo album, Domino. Il 6 novembre Malika Ayane partirà da Genova con il tour Con Malika Ayane, uscita a settembre con il nuovo album Domino, che celebra i suoi primi dieci anni di carriera, avevamo ripercorso qui i momenti «card» della sua vita, professionale e non. L’«infanzia» al Teatro alla Scala di Milano, con il debutto da corista davanti al maestro Riccardo Muti, la mamma e le zie «imbucate» ai concerti, il Marocco, i capelli ...

Il Gladiatore 2 - “Ridley Scott al lavoro sul sequel” : 10 cose che Non sapete del primo film : Il Gladiatore tornerà nell’arena. È l’indiscrezione di Deadline che mette in subbuglio Hollywood: Ridley Scott sarebbe al lavoro su un sequel del film vincitore di cinque premi Oscar, supportato da Paramount e accompagnato da Peter Craig, sceneggiatore di Hunger Games – Il canto della rivolta Parte I e II. La storia dovrebbe seguire le gesta di Lucio, figlio di Augusta Lucilla e nipote del terribile Commodo, il cui personaggio ...

Undicesima giornata di Serie A - tutto quello che Non sapete : numeri e curiosità : Napoli-Empoli, venerdì 2 novembre ore 20:30 Ad aprire il quadro dell'Undicesima giornata di Serie A sarà la sfida tra Napoli ed Empoli, in programma venerdì 2 novembre, alle ore 20:30, allo stadio San ...

Quanto è furba Kate Middleton! Cosa (forse) Non sapete di lei : Kate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose che (forse) non sapete di leiKate Middleton, le cose ...

GF Vip - Francesco Monte è depresso. “Voi Non sapete…” : Al Grande Fratello Vip continuano a tenere banco le esternazioni di Francesco Monte. Nelle ultime ore le frasi omofobe dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno fatto molto discutere anche a causa del ‘perdono’ di Alfonso Signorini che, invece, lo scorso anno aveva attaccato pesantemente Giulia De Lellis. Commentando con i coinquilini il bacio saffico tra Martina Hamdy e Giulia Salemi dovuto al gioco ‘obbligo o verità’, Monte ha spiegato: ...

GF Vip - Francesco Monte è depresso. “Voi Non sapete…” : Al Grande Fratello Vip continuano a tenere banco le esternazioni di Francesco Monte. Nelle ultime ore le frasi omofobe dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno fatto molto discutere anche a causa del ‘perdono’ di Alfonso Signorini che, invece, lo scorso anno aveva attaccato pesantemente Giulia De Lellis. Commentando con i coinquilini il bacio saffico tra Martina Hamdy e Giulia Salemi dovuto al gioco ‘obbligo o verità’, Monte ha ...

Van Basten fa 54 anni - sapete che Non si chiama Marco? - : Poi diventa il centravanti più grande del mondo. LE LITI CON SACCHI Nessuno come lui, giocatore mostruoso, intelligentissimo, universale. Litiga con Sacchi ma Sacchi dice: «Diventerà anche un grande ...

Emissioni zero - 20 cose che Non sapete sulle elettriche - FOTO GALLERY : Continua lo sviluppo della rete di ricarica per le vetture elettriche nella nostra penisola. La Ionity ha appena annunciato una nuova collaborazione con Eni, che fa seguito a un accordo analogo con Enel X (a sua volta impegnata nel progetto Eva+). Poche settimane fa, la stessa divisione di Enel dedicata alle soluzioni innovative ha peraltro annunciato le nuove unità di ricarica e confermato linvestimento di 300 milioni di euro per realizzare 14 ...

Milan - Leonardo contro Gennaro Gattuso : la crepa - ecco quello che Non sapete : Eppure l'aria, fuori, è buonissima, la luce abbaglia, grigio assente. Perché dentro Milanello resistono invece nuvole basse e pesanti, che minacciano danni. La perturbazione del derby ha scoperchiato ...

Decima giornata di serie A - tutto quello che Non sapete : numeri e curiosità : Atalanta-Parma, sabato 27 ottobre, ore 15.00 Una sfida che ha sempre regalato gol e tante emozioni, Atalanta -Parma è il match che apre la 10giornata di campionato. Sono quattro i successi per la ...