Milan | Leonardo | Ingiusto uscire così Corner irregolare sull' 1-0 e quel rigore è

Olympiacos-Milan - Leonardo : “Il rigore non c’è e c’era troppo rumore” : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Leonardo, direttore generale del Milan, ha parlato della sconfitta contro l’Olympiacos e della conseguente eliminazione dall’Europa League: “Siamo fuori dall’Europa League, dobbiamo valutare tutto. Il rigore mi sembrava inesistente, irregolare anche la loro azione su calcio d’angolo per il vantaggio. Il rigore non c’è, c’era anche un rumore incredibile ...

Calciomercato Milan - telefonata Leonardo-Bozzo : rossoneri su Quagliarella (RUMOURS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità per cercare di acquistare un attaccante di livello nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, pare che Leonardo abbia definitivamente abbandonato la pista che porta a Zlatan Ibrahimovic, che era considerato il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo rossonero. L'attaccante svedese, infatti, dovrebbe rinnovare con il suo club americano, i ...

Milan-Fabregas : lo spagnolo vicino ai rossoneri. La conferma di Leonardo : MILAN FABREGAS – Il mercato del Milan gira sempre intorno a Stamford Bridge, per questa sessione di mercato e quella estiva che verrà. Leonardo ha bussato più volte alla porta del Chelsea e nelle ultime settimane ha avuto modo di dialogare a più riprese con Marina Granovskaia, l’inflessibile braccio destro di Abramovich. leggi anche —-> […] L'articolo Milan-Fabregas: lo spagnolo vicino ai rossoneri. La conferma di Leonardo ...

Milan-Torino 0-0 - Leonardo : 'Ibra non tornerà' : Roma, 10 dic., askanews, - Nel posticipo della 15esima giornata di campionato, il Milan pareggia contro il Torino e sale a +1 sulla Lazio al quarto posto. Match molto divertente nel primo tempo e più ...

Calciomercato Milan - Leonardo svela le strategie di mercato rossonere : “niente Ibra - ecco chi cerchiamo” : Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo ha parlato delle prossime mosse della società in vista di gennaio Calciomercato Milan, il ds rossonero Leonardo ha parlato delle mosse del club per quanto concerne la prossima sessione di mercato, quella di gennaio. Il dirigente, si è presentato ai microfoni di Skysport: “Dobbiamo dare un’occhiata al Fair play finanziario, è una questione delicata che è difficile anche da ...

Calciomercato Milan - Milinkovic-Savic : Leonardo potrebbe provarci a gennaio (RUMORS) : Il Milan sta lavorando con grande intensità sul mercato in queste ore. Leonardo e Paolo Maldini, infatti, hanno intenzione di costruire una squadra molto competitiva per il prossimo anno e vorrebbero sfruttare la finestra di Calciomercato invernale. Nella dirigenza rossonera, inoltre, si è appena insediato Gazidis, il nuovo amministratore delegato. Il Milan sta cercando un centrocampista di qualità per il 2019 e negli ultimi giorni ha messo nel ...

Paquetà : 'Se ho scelto il Milan è grazie a Leonardo' : Il Milan è pronto ad accogliere Lucas Paquetà , atteso a Milano per la sfida di domani con il Torino. Come ricorda la Gazzetta dello Sport , i rossoneri per averlo hanno anticipato PSG, Liverpool e Barcellona, con Leonardo che è stato fondamentale: 'Se ho scelto il Milan è tutto merito suo, mi ha convinto subito' le parole del ...

Il Milan sarà sempre più brasiliano : Leonardo avrebbe messo gli occhi su tre talenti : Il Milan è in piena corsa per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione, infatti la posizione in cui si trovano i rossoneri in questo momento garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Proprio per questo motivo la proprietà rossonera ha acquisito le prestazioni di Ivan Gazidis, esperto dirigente ex Arsenal, il quale avrà il compito di mettere a bilancio la cifra per il prossimo mercato invernale. A tal proposito, Leonardo e Maldini ...