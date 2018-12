Manovra | Tria tratta ancora Di Maio e Salvini | piena fiducia a Conte

[Il retroscena] Manovra - il gioco di prestigio di Conte e Tria : tagliano 7 miliardi - su 37 - "senza tradire il popolo" : ... per ricordare e spiegare una volta di più che è "impensabile" che l'Italia finisca sotto procedura d'infrazione "perchè ci sarebbero problemi pesanti per l'economia del Paese". Al pranzo mancava ...

Manovra - Giovanni Tria insiste per abbassare il deficit al 2% - ma Di Maio e Salvini resistono e puntano tutto sul fattore gilet gialli : "L'imprimatur politico di Di Maio e Salvini non c'è, vedremo al massimo al Consiglio dei ministri di domani mattina anche perché poi non c'è più tempo". Sono le 19 circa quando una fonte di governo di primissimo livello rivela a Huffpost la precarietà e la confusione che dominano nel cantiere della riscrittura della Manovra. Mancano meno di 24 ore all'incontro decisivo a Bruxelles tra il premier Giuseppe Conte ...

Manovra - Tria : 'Ridurrei il deficit per evitare la procedura d'infrazione della Ue' : 'È possibile evitare la procedura di infrazione'. Ne è convinto il ministro dell'Economia Giovanni Tria che parlando al Welfare Italia Forum 2018 ha sottolineato però che 'si tratta di prendere decisioni politiche rispetto a varie alternative'. 'Il lavoro che si sta facendo è di ...

