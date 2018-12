Roma | non vuole che scenda dal bus e lo accoltella

Valeriani : sistema rifiuti non funziona a Roma - nel Lazio è perfetto : Roma – “Il problema dei rifiuti e’ a Roma. Nel Lazio la situazione e’ perfetta non c’e’ alcun elemento di criticita’ al di fuori della Capitale. Pensare di risolvere il problema senza che ci sia da parte del Campidoglio una scelta coraggiosa sugli impianti francamente mi sembra impossibile”. Lo ha detto l’assessore della Regione Lazio ai rifiuti, Massimiliano Valeriani, in un’intervista ...

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : "Alle primarie non voto Zingaretti". "Salvini fascista? No - ma prenda distanze". "Di Maio ha scaricato suo padre". "La Raggi a Roma non ha lasciato traccia" : Maria Elena Boschi, già ministro per le riforme durante il governo Renzi, e sottosegretario con l'esecutivo guidato da Paolo Gentiloni, è stata oggi ospite della redazione di...

Pronostici Champions League/ Quote e scommesse 6giornata : Roma - partita non semplice a Plzen : Pronostici Champions League: Quote e scommesse sulle partite della 6giornata. Juventus e Roma, già qualificate agli ottavi, chiudono la fase a gironi.

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Legambiente Lazio : “Non servivano dati scientifici per dire che la nube era nociva per la salute” : “Non servivano dati scientifici per dire che la fitta nube, vista e respirata da tutta Roma durante l’Incendio della discarica al Salario, fosse chiaramente nociva per la salute“: lo ha dichiarato Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, in riferimento ai dati di Arpa Lazio sulle polveri sottili registrati ieri a Roma, dai quali è emersa la quantità di PM10 presente nell’aria. I dati diffusi ieri, spiega Scacchi, ...

Roma - accoltellato sul bus a via del Tritone : 'Non voleva farmi scendere e mi ha colpito' : Un ragazzo di 30 anni è stato soccorso in piazza San Claudio, nel centro storico di Roma all'altezza di via del Tritone, dopo essere stato accoltellato alla nuca. Il ferito avrebbe raccontato di ...

Roma - Raggi : Tmb Salario non riaprirà : Roma, 12 dic., askanews, - 'Il Tmb Salario riaprirà? Evidentemente no, l'incendio lo ha reso inutilizzabile ed è sotto sequestro da parte della Procura, quindi tutto il tempo che gli inquirenti ...

Roma - incendio al deposito di rifiuti/ Ultime notizie - l'Arpa 'Presenza di diossina non è da escludere' : Roma, incendio al Tmb Salario: brucia impianto. Raggi: 'Rischio emergenza rifiuti sotto Natale'. E Paola Taverna grida al complotto.

Adriano Panatta si scusa con Sau e tutta la Sardegna : “‘sorcio’ una battuta in Romanesco - non volevo offendere” : Adriano Panatta si scusa con Marco Sau e l’intera Sardegna dopo il paragone infelice con il quale ha messo a confronto l’attaccante del Cagliari e un ‘sorcio’ “Si è infilato come un sorcio nero“, con queste parole pronunciate a ‘Quelli che il calcio’, Adriano Panatta ha commentato, in maniera alquanto infelice, il gol del pareggio di Marco Sau contro la sua Roma. Nonostante la natura beffarda ...

Roma - incendio sulla Salaria nel centro raccolta rifiuti. Rischio nube tossica - il Municipio : «Non aprite le finestre». La Procura : «Disastro colposo» : Un grande incendio si è sprigionato nello stabilimento di trattamento rifiuti in via Salaria 907. Dalle 4:27 dodici squadre dei vigili del fuoco e oltre 40 uomini sono impegnati...

Pallotta : se non avrò risposte entro qualche mese Roma non avrà suo stadio : Roma – James Pallotta non vuole cedere la Roma (“Very fake news”) ma per il si’ allo stadio non andra’ oltre qualche mese. A spiegarlo lo stesso presidente della Roma, contattato dall’emittente radiofonica Centro Suono Sport. “Se verro’ a Roma prima di Natale? Non posso ancora venire. Sto lavorando allo stadio. Speriamo che gli avvocati dall’altra parte si sveglino presto o Roma non ...

Roma - Costa e Raggi contestati alla conferenza stampa dopo rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

Incendio in impianto rifiuti a Roma - Ministro Costa : “Al momento non c’è situazione di emergenza” : “Sono venuto appena saputo di questa vicenda, ognuno deve fare le cose per la propria competenza, al meglio possibile. Posso dire che al momento non c’è una situazione di emergenza. Ci sono le centraline Arpa in funzione, rassicuriamo che il monitoraggio prosegue“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa durante la conferenza stampa a Roma, dove si è sviluppato l’Incendio dell’impianto di ...

**Roma : Di Maio - Raggi scardina poteri che non l'hanno presa bene** : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - "E' notizia di queste ore l'incendio a uno dei grandi centri di smaltimento dei rifiuti a Roma, che ci crea gravi problemi e mette a rischio lo smaltimento dei rifiuti. Abbiamo avuto atti continui contro 'Roma giardini' e mezzi Atac. Io non voglio fare

Roma - a fuoco impianto di rifiuti : "Non aprite le finestre" : Incendio martedì mattina all'alba su via Salaria a Roma. A fuoco un capannone di 2000 metri quadri contenente immondizia...