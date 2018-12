Monza - Maxi investimento per rinnovare l' autodromo

quattroruote

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Nel 2022celebrerà un secolo di gloriosa storia. E per onorare i cento anni di corse, ci sarebbe un progetto da cento milioni di euro per ammodernare le strutture, modificare parte del tracciato e recuperare le sopraelevate.. A svelare i piani di sviluppo per lNazionale diè stato il presidente dellAci, Angelo Sticchi Damiani, il quale ha confermato alla Gazzetta dello Sport che occorrono 100 milioni di euro per rendere la pista in linea con gli standard internazionali. Gli interventi coinvolgerebbero un po tutto limpianto, a partire dalle tribune fino allallargamento dei sottopassaggi che portano al paddock. Inoltre, per rendere la pista un vero tempio della velocità si vorrebbe eliminare la prima o la seconda variante e contestualmente ripristinare loriginale raggio della seconda di Lesmo, modificata nel 1994 per motivi di sicurezza, dopo il ...