La Juve perde | ma è prima

Youth League - la Juve perde 4-2 con lo Young Boys ma è qualificata ai playoff : Young Boys-JuveNTUS 4-2 9' Frederiksen , J, , 11' Tokam , YB, , 15' e 78' Ballet , YB, , 55' Kronig , YB, , 90'+2 Boloca , J, Classifica finale del gruppo H: Manchester Utd 16, Juventus 10, Young Boys ...

Serie A già decisa - Iachini non ha dubbi : “questo campionato può perderlo solo la Juventus - è superiore” : L’allenatore dell’Empoli ha commentato l’andamento del campionato, sottolineando la superiorità della Juve rispetto alle avversarie “Il campionato può perderlo solo la Juve, poi può capitare una giornata storta come col Genoa e qualcosina può lasciarlo per strada. I bianconeri hanno dimostrato di essere superiori“. E’ il commento alla stagione dei campioni d’Italia dell’allenatore ...

Juventus - Allegri realista : “nel primo tempo l’Inter ci ha messo in difficoltà - ma oggi non potevamo perdere” : L’allenatore della Juventus ha commentato la vittoria ottenuta sull’Inter, esprimendo le proprie considerazioni sulla prestazione della sua squadra Quattordici vittorie e un pareggio, 43 punti conquistati su 45 a disposizione. La Juventus continua a mietere successi e record, disintegrando il campionato italiano. Fabio Ferrari L’ultima vittima dei bianconeri è l’Inter, piegata allo Stadium per 1-0 grazie alla ...

Juventus-Inter - Del Piero non ha dubbi : “lo Scudetto lo possono perdere solo i bianconeri. Icardi? Come Vieri” : L’ex capitano della Juventus ha presentato la sfida dello Stadium, sottolineando Come i favoriti d’obbligo siano i bianconeri Cristiano Ronaldo da un lato e Mauro Icardi dall’altro, saranno loro i giocatori più attesi in questo emozionante Juventus-Inter che profuma di spettacolo. Alfredo Falcone/LaPresse Una sfida entusiasmante, commentata anche da Alessandro Del Piero ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “la ...

Champions League : Roma agli ottavi prima di perdere col Real - la Juve batte il Valencia : La Roma passa agli ottavi di Champions League prima ancora che la sfida dell'Olimpico col Real Madrid cominci, perchè il Cska Mosca cade a sorpresa in casa con il Vitoria Plzen . E bene così è andata ...

Juventus-Spal - le probabili formazioni : Allegri perde Khedira : Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali riparte la Serie A e per i bianconeri di Max Allegri riparte in anticipo con il match del sabato pomeriggio Juventus-Spal. La situazione. Prosegue il recupero di Miralem Pjanic: il centrocampista della Juventus ha svolto parte della seduta con la squadra. Allegri ha riaccolto oggi nel gruppo […] L'articolo Juventus-Spal, le probabili formazioni: Allegri perde Khedira proviene da Serie A News ...

Nazionale - assist di Mancini alla Juve : Chiellini rientra prima. Ma Allegri perde due pedine : La stagione calcistica entra nel vivo. Non solo per la Nazionale di Mancini , impegnata contro il Portogallo in Nations League per coltivare la speranza Final Four, ma soprattutto per i club in campo ...

Milan-Juventus - Higuain perde la testa nel finale : l’argentino espulso dopo una clamorosa reazione [VIDEO] : L’attaccante argentino viene espulso nel finale per una veemente protesta nei confronti di Mazzoleni, che gli sventola il rosso dopo averlo ammonito Finisce malissimo il match contro la Juventus per il Milan, Gonzalo Higuain perde la testa e viene espulso per proteste nei confronti dell’arbitro Mazzoleni. Lo 0-2 segnato da Cristiano Ronaldo aumenta il nervosismo dell’argentino, che dopo un fallo su Benatia reagisce in ...

Espulso Higuain - il Pipita perde la testa contro la Juventus : Espulso Higuain – Clamoroso quanto sta succedendo nel finale della partita tra Milan e Juventus, bianconeri in doppio vantaggio prima con Mandzukic e nel finale con Ronaldo. Qualche minuto dopo la rete del portoghese follia di Higuain, il Pipita perde la testa, prima l’ammonizione poi a muso duro con l’arbitro, espulsione inevitabile. L’attaccante nervoso costretto ad essere portato via dal campo. SCARICA GRATIS ...

Juve-Manchester Utd - Pogba perde l'aereo e non rientra coi compagni : Il Manchester United ha fatto rientro in Inghilterra, il campione del mondo ha preso un altro volo, un'ora dopo, insieme ad alcuni dirigenti e diversi tifosi dei Red Devils .

Champions - Mourinho : “Il mio gesto offensivo? E quello che loro fanno con me? Ora Juve sa che può perdere con noi” : “Il mio gesto è un’offesa, rispetto a quello che hanno fatto con me?” . Lo ha detto José Mourinho dopo la vittoria allo Juventus Stadium, commentando il gesto che ha fatto arrabbiare Bonucci e soci. Nel finale della partito il tecnico del Manchester ha esultato portandosi la mano all’orecchio.”Quando lavoro per il Manchester devo dimenticare il mio passato, principalmente nei 90 minuti, non devo pensare che sono ...

Champions League - i risultati di oggi (7 novembre). City e Real a valanga - perde la Juventus - ok Bayern e Roma : Serata a due facce per le squadre italiane impegnate nella Champions League. La Roma ha sconfitto il CSKA Mosca a domicilio grazie alle reti di Manolas e Pellegrini, i giallorossi ora sono davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale e si trovano a pari punti col Real Madrid che si è sbarazzato del Viktoria Plzen con un roboante 5-0 (doppietta di Benzema, gol di Casemiro e Bale nel primo tempo poi la manita firmata da Kroos). In ...