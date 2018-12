Conte all'Ue : "Abbassiamo il deficit al 2 - 04%" : La proposta italiana sulla manovra prevede un deficit al 2,04%. Lo ha rivelato il premier, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con Juncker. “Abbiamo anticipato - ha detto Conte - la nostra proposta a Bruxelles sulla manovra. Abbiamo illustrato il nostro piano. Non tradiamo affatto la fiducia degli italiani. Rispettiamo gli impegni presi. Rispettiamo sia la platea che gli importi delle misure sul reddito di cittadinanza e su quota ...

SPY FINANZA/ Brexit e gilet gialli - un caos che aiuta Macron e Conte : Attenzione a non sottovalutare il passato nell'Ulster e a ritenere che Macron abbia politicamente perso con le sue dichiarazioni di lunedì sera

Giuseppe Conte e Luigi Di Maio offrono all'Europa la retromarcia sulle pensioni : Conte l'ha difeso, definendolo dinanzi ai sindacati 'una riforma che mi rende orgoglioso di essere presidente del Consiglio, una misura fondamentale di politica sociale'. Il vicepremier grillino ...

Roma - Costa e Raggi Contestati alla conferenza stampa dopo rogo al Tmb di via Salaria : “Vergognatevi non avete fatto nulla” : “Vergognatevi, Non avete fatto nulla”. Queste le parole che i cittadini hanno rivolto al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, e alla sindaca di Roma Virginia Raggi durante una conferenza stampa al Tmb di via Salaria. conferenza indetta dopo la visita all’impianto Tmb di via Salaria, andato a fuoco nella notte. “La Asl ha fatto le sue verifiche e non ci sono emergenze – ha rassicurato Costa -, quindi non ci sarà ...

Conte parla alla Camera - Sgarbi si addormenta : Roma, 11 dic., AdnKronos, - 'Sì, mi sono addormentato, dormivo sereno... Poi è venuta la collega Savino e mi ha svegliato''. 'Sorpreso' da foto e diretta streaming mentre dormiva con le braccia ...

Manovra : Conte alle 10 riferisce in Parlamento - domani il vertice con Juncker : Continua la trattativa Roma-Bruxelles per evitare la procedura di infrazione. Lega e M5s confermano, comunque, i due provvedimenti cardini: quota 100 e Reddito di cittadinanza -

Roma - sgomberata ex fabbrica Penicillina : all’interno 40 presenti. Contestato il segretario del Pd Roma : sgomberata questa mattina, lunedì 10 dicembre, lo sgombero della ex fabbrica della Penicillina in Via Tiburtina a Roma. Solo una trentina le persone realmente allontanate dalla polizia. Gli altri, si parla di circa 600 residenti abituali, si erano già allontanati dal fabbricato nei giorni scorsi. Le associazioni di volontariato che assistono i senzatetto descrivono l’operazione come una grande messa in scena a favore di telecamere e media. ...

Facebook censura Babbo Natale in ginocchio da Gesù/ "Contenuto violento" : cristiani all'attacco : Facebook censura Babbo Natale in ginocchio da Gesù. "Contenuto violento": cristiani all'attacco, il social interviene e rettifica.

Manovra - Conte incontra Juncker mercoledì alle 16 a Bruxelles : Bruxelles, 10 dic., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrerà il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, mercoledì prossimo alle 16 a Palazzo Berlaymont, ...

Nuova Stagione di Contenuti gratuiti su Call of Duty : Black Ops 4 : Activision e Treyarch annunciano una Nuova Stagione di contenuti a partire da martedì 11 dicembre per tutti i giocatori PS4, e per altre piattaforme in seguito. Nuovi contenuti, per tutte le modalità del gioco. Call of Duty: Black Ops 4: Nuova Stagione di contenuti gratuiti Una Nuova Specialista – I giocatori possono riprogrammare il flusso del combattimento con Zero, una Nuova Specialista che può essere ...

