Clima | il Segretario Generale ONU torna alla COP24 per incoraggiare un “esito positivo”

Clima - il segretario generale ONU : il mondo è “fuori rotta - non stiamo facendo abbastanza” : Il pianeta è “totalmente fuori rotta ” nel suo progetto per scongiurare gli effetti dei cambiamenti Clima tici: lo ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell’apertura ufficiale del vertice COP24 a Katowice (Polonia). Guterres ha spiegato ai delegati che “anche se assi stiamo a devastanti impatti Clima tici che causano il caos in tutto il mondo , non stiamo ancora facendo ...

Clima - il Segretario ONU : serve “maggiore creatività” per fermare il riscaldamento globale : Secondo il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il pianeta non si sta muovendo abbastanza velocemente per contenere il global warming e necessita di un’azione immediata per affrontare la sfida. Le dichiarazioni di Guterres sono state pronunciate in vista dei colloqui sul Clima della COP24 in programma a dicembre a Katowice, dove di cercherà di rilanciare un accordo globale come quello raggiunto a Parigi nel ...