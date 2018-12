Square Enix rivela NieR | Automata Game of the YoHRa Edition

Square Enix annuncia NieR : Automata Game of the YoHRa Edition : Square Enix ha annunciato oggi che NieR:Automata Game of the YoHRa Edition, la nuova edizione del pluripremiato GdR d’azione post-apocalittico, arriverà su PlayStation 4 e su PC (STEAM) il 26 febbraio 2019. Game of the YoHRa Edition per NieR Automata Dopo aver venduto più di 3,5 milioni di copie fisiche e digitali dalla sua uscita, NieR: Automata ha ricevuto moltissime recensioni positive in tutto il mondo grazie alla ...

Just Cause 4 : Square Enix pubblica una serie di trailer basati sugli action movie degli ultimi decenni : Dopo avervi mostrato il trailer live action di Just Cause 4, dove alcuni mercenari si mostravano traumatizzati dalle abilità di Rico, ecco arrivare una particolarissima serie di video per il prossimo gioco di Square Enix.Infatti, come segnala Dualshockers, Square ha appena pubblicato cinque nuovi filmati per Just Cause 4 con ogni video nello stile dei trailer dei film d'azione che avreste visto in passato. Le epoche coperte comprendono gli anni ...

Square Enix registra il marchio di "Parasite Eve" in Europa : Square Enix ha registrato il marchio di "Parasite Eve" nel Vecchio Continente, riporta BloodyDisgusting.Ben otto anni dopo l'uscita di quello che sembrava essere il terzo ed ultimo capitolo della popolare serie RPG horror-fantascientifico, il marchio "Parasite Eve" è stato registrato lo scorso 22 novembre.Nato da un romanzo horror del 1995, il gioco ha avuto un ruolo all'interno del boom del "J-horror" che ha visto personaggi come The Ring ...

Grande ritorno su PS4 di Parasite Eve? Novità da Square Enix : Parasite Eve potrebbe presto annunciare delle Novità molto interessanti. Di recente infatti Square Enix ha registrato il marchio Parasite Eve in Europa. Le informazioni infatti sono disponibili sul database WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) visto che il brand è già stato presentato presso lo EUIPO, l'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale. La decisione di Square Enix quindi potrebbe nascondere ...

Square Enix ritirerà nelle prossime settimane Final Fantasy e Kingdom Hearts per mobile in Belgio : Square Enix sta ritirando un trio di titoli dal Belgio, dopo che la nazione europea ha approvato la legislazione sulle loot box all'inizio di quest'anno.Secondo The Guardian, Square Enix sta rimuovendo tre giochi mobile gratuiti dal paese: Mobius Final Fantasy, Kingdom Hearts Union X e Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Motivo per la loro rimozione le leggi in vigore in Belgio. GamesIndustry.biz afferma che Mobius Final Fantasy sarà ritirato il ...

In Belgio alcuni videogame sono considerati gioco d’azzardo : Square Enix ritira i suoi titoli : (Foto: Square Enix) In Belgio gli appassionati dei giochi Square Enix per smartphone hanno avuto un risveglio amaro stamattina: il celebre produttore e sviluppatore giapponese ha infatti deciso di ritirare dal mercato tre dei suoi giochi mobile più gettonati, ovvero Mobius Final Fantasy, Kingdom Hearts Union X e Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Il motivo della decisione, stando al messaggio rilasciato dal gruppo ai suoi giocatori ...

Square Enix sarebbe al lavoro su un gioco tripla A per PS5 : Se crediamo a un profilo LinkedIn di Square Enix, PS5 è reale e Square Enix sta attualmente lavorando su un titolo AAA per la piattaforma. Doveva succedere prima o poi, con tutte le voci e le speculazioni che girano intorno alla console. Le console di prossima generazione sono probabilmente in arrivo entro i prossimi uno o due anni. Sappiamo che la nuova PlayStation sta arrivando, ma non è mai stata confermata esplicitamente come PS5 o ...

Tabata lascia Square Enix : Cancellati i DLC di Final Fantasy XV : Come un fulmine da levante a ponente cosi è la notizia che vogliamo darvi quest’oggi. Hajime Tabata, il genio che si cela dietro Final Fantasy XV, ha deciso di abbandonare Square Enix per creare un proprio studio di sviluppo. Square Enix: Addio ad Hajime Tabata Hajime ha dichiarato di voler aprire un proprio studio di sviluppo e di non preoccuparsi del futuro della serie, in quanto è sicuro che sia in ottime ...

Square Enix guarda verso i servizi in abbonamento per i suoi titoli principali : I servizi in abbonamento come Origin e Xbox Game Pass saranno il futuro del gaming secondo alcuni publisher, dopo EA e Microsoft anche Square Enix guarda verso tale direzione, o almeno così sembrerebbe leggendo l'ultimo rendiconto finanziario della compagnia.Come riporta WCCFTECH, Square Enix ha affermato che le vendite digitali hanno aumentato il ciclo vitale di molti titoli e di conseguenza il supporto post lancio riveste un ruolo ...

Il team dietro Battalion 1944 sta lavorando ad un nuovo progetto con Square Enix : Bulkhead Interactive, studio dietro Battalion 1944 e The Turing Test è al momento al lavoro su un nuovo progetto in collaborazione con Square Enix.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Square Enix è al momento al lavoro per pubblicare Battalion 1944 nei primi mesi del 2019, dopo che l'FPS competitivo ambientato nella Seconda Guerra Mondiale uscirà dalla fase early access. Inoltre Square Enix è diventata azionista di Bulkhead Interactive al ...

Gli sviluppatori di Hitman 2 ci raccontano la separazione da Square Enix : Lo scorso anno, Square Enix ha preso la triste decisione di lasciare indietro alcuni progetti per concentrarsi sulle sue IP di punta, decisione che ha avuto come conseguenza la separazione tra la compagnia e IO Interactive, gli sviluppatori di Hitman Come riporta Gamespot, fortunatamente lo studio danese è riuscito a mantenere i diritti di Hitman e a diventare uno studio indipendente. Questo è stato un ottimo risultato in quanto al momento della ...