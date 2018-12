Rogo a Roma | consigliera FdI | ' Regione chiuda l' impianto una volta per tutte'

Maxi Rogo nel deposito rifiuti dell’Ama a Roma : Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell’impianto Ama di via Salaria a Roma. Sul posto dall’alba ci sono 12 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di circa 40 uomini, e i carabinieri. Le fiamme sono divampate in un capannone di circa duemila metri quadrati, molto contestato dagli abitanti dei vi...

Rogo Tmb Roma - Arpa : da primi dati parametri dell'aria in linea : Roma, 11 dic., askanews, - Sono rassicuranti i primi dati dell'Arpa sulla qualità dell'aria, dopo l'incendio all'impianto di trattamento rifiuti sulla Salaria a Roma: i parametri sono in linea e al di ...

Roma : Di Maio - Rogo impianto? A rischio smaltimento rifiuti : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - L'incendio nello stabilimento di trattamento dei rifiuti in via Salaria, alla periferia nord-orientale di Roma, "ci crea grossi problemi e mette a rischio lo smaltimento dei rifiuti". Lo dice, in un'intervista all'Adnkronos, il vicepremier e ministro L

Rogo Roma - Procura avvia indagine : 11.37 La Procura di Roma ha avviato una indagine in relazione al vasto incendio che sta interessando il Tmb Salario. Da quanto si apprende,il pm Carlo Villani, già titolare di un fascicolo sulla struttura nel quale si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, si è recato per un sopralluogo sul luogo dell'incendio. Intanto, le prime misurazioni effettuate da Arpa Lazio nelle tre centraline vicine al ...

Roma alle prese con un nuovo Rogo tossico : esploso in un deposito Ama in via Salaria : Il risveglio oggi non deve essere stato dei migliori per chi vive nei pressi di via Salaria, una delle strade portanti della Capitale. Un impianto di compostaggio di rifiuti dell'Ama ha preso fuoco, come non molto raramente accade in una città afflitta da mille problemi. L'incendio, le cui cause sono ancora sconosciute, ha visto andare in fiamme un deposito di duemila metri quadrati, sprigionando nubi tossiche irrespirabili. L'odore acre e la ...

Rogo in impianto rifiuti a Roma : odore acre in centro città - chiuso un asilo. FOTO : Rogo in impianto rifiuti a Roma: odore acre in centro città, chiuso un asilo. FOTO Il Rogo è divampato nella notte in un capannone di circa 2000 metri quadri. Dalle 4.30 di questa mattina sul posto ci sono 12 squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, che indagano sull'accaduto. chiuso per precauzione un ...

Rifiuti Roma - Rogo nel Tmb Ama al Salario : 'Aria irrespirabile' : Roma, 11 dic., askanews, - Un grosso incendio è divampato nella notte a Roma nell'impianto TMB dell'Ama in Via Salaria 987, fortemente criticato negli ultimi mesi dai cittadini dei quartieri limitrofi ...

Roma - maxi-Rogo in un deposito rifiuti dell’Ama in via Salaria : Un vasto incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiuti nell’impianto Ama di via Salaria a Roma. Sul posto 12 squadre dei vigili del fuoco, per un totale di circa 40 uomini, e i carabinieri. Le fiamme sono divampate in un capannone di circa duemila metri quadrati. L'articolo Roma, maxi-rogo in un deposito rifiuti dell’Ama in via Salaria proviene da Il Fatto Quotidiano.

