huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Quarantotto ore per evitare la monnezza sotto l'albero (di G. Cerami) - DaniOrabasta : RT @HuffPostItalia: Quarantotto ore per evitare la monnezza sotto l'albero (di G. Cerami) - HuffPostItalia : Quarantotto ore per evitare la monnezza sotto l'albero (di G. Cerami) - BLVRRYTAEGI : sono sveglia da quarantotto ore e il mio cervello non ha proprio intenzione di spegnersi dato che sono troppo eufor… -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Davanti l'impianto di Rocca Cencia nel pomeriggio si forma una fila di camion. Per adesso è qui che sono stati portati i rifiuti che non possono più essere trattati nel Tmb (trattamento meccanico biologico) Salario, andato a fuoco la scorsa notte. Si tratta di una soluzione temporanea, che potrà reggere uno o massimo due giorni. Tra 48 ore infatti, se non si troveranno impianti di smaltimento disposti ad accogliere la spazzatura, la Capitale entrerà in emergenza a ridosso del Natale, quando si raggiunge il piccolo massimo della raccolta.Basti pensare che l'impianto gestito da Ama, l'azienda municipalizzata, nella norma lavora circa 600 tonnellate di spazzatura al giorno, pari a un quinto della produzione giornaliera di rifiuti in città. Nelle prossime settimane il carico aumenterà. L'allarme c'è ed è per questo che il sindaco ...