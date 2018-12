La Cina ha ora un comitato etico per il gioco online

Intelligenza Artificiale e MediCina verso un obiettivo comune : migliorare la salute e l’aspettativa di vita : Il prossimo 14 dicembre si svolgerà presso l’Aula Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Roma, il convegno Artificial Intelligence and Health, promosso dalla Fondazione Francesco Balsano. I più grandi esperti del settore discuteranno il tema, oggi sempre più attuale e dibattuto, dell’Intelligenza Artificiale e della sua applicazione nel campo della tutela della salute. Come è noto, il progresso dell’Intelligenza Artificiale ...

Se le decorazioni di Natale le preparassimo in cuCina? 5 idee per addobbare con gusto : Il presepe al pan di zenzeroStanding ovation per il presepe-panettone Tropical Christmas TreeCreazioni green, dall'anima orange La ghirlanda è servitaContrordine. Che siano belle non basta più. Ciò che conta, quest’anno, è che siano buone. Nordiche o minimaliste, shabby, chic a anche un po’ kitsch: quando si tratta di scegliere le decorazioni natalizie, ognuno ha i suoi gusti. Soprattutto se sono «commestibili». Siccome si dice che ...

Huawei e lo scontro Usa-Cina ora sono a rischio Apple & Co. : Il caso Huawei è solo l'ultimo "incidente" che coinvolge un'azienda cinese accusata dalle autorità Usa di aver tenuto un comportamento contrario alle norme. Prima era toccato a Zte (accusata come Huawei di aver violato l'embargo Usa contro Iran e Corea del Nord) e Fujian Jinhua Integrated Circuit (che l'americana Micron accusa di furto di proprietà intellettuale) Segui su affaritaliani.it

Il lato oscuro della Luna verrà esplorato dalla Cina : La Cina in data venerdì 7 dicembre, intorno alle 19:30 (ora italiana), ha dato il via ad una missione che ha l’obbiettivo di alLunare sul lato nascosto della Luna, che risulta essere il primo tentativo di esplorazione, della porzione del satellite, che dalla Terra non risulta mai visibile. Tutti sanno infatti che la Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra, pertanto non siamo mai stati in grado di vedere come è fatta dall’altro ...

La corsa spaziale della Cina : in orbita la sonda per esplorare un'altra zona della Luna : La Cina aggiunge una nuova tappa alla corsa spaziale, lanciando la sonda Chang'e-4 sul razzo Long March 3B, che viaggerà per 27 giorni al fine di raccogliere campioni della superficie e...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : Gregorio Paltrinieri lavora per tornare re. Anche in Cina la concorrenza sarà spietata : Gli occhi della tigre. Gregorio Paltrinieri è pronto. Il carpigiano, dopo aver maCinato chilometri e chilometri con grande determinazione, vuol riprendersi lo scettro dei 1500 stile libero. A lui arrivare secondo o terzo non piace proprio, la vittoria è l’unica cosa che gli interessa, magari Anche abbinata ad un tempo all’altezza delle sue aspettative. Ambizione e grandi motivazioni albergano dentro di sé e dunque i Mondiali in vasca ...

Cina - ora l’intelligenza artificiale annuncia anche le notizie in tv : La voce e l’aspetto, ce lo ha svelato lui stesso ma senza grande entusiasmo, sono modellati su un collega in carne e ossa: Zhang Zhao, un vero giornalista dell’agenzia di Stato cinese Xinhua. L’espressività non è il massimo, il timbro ancora un po’ troppo metallico, ma il giornalista televisivo artificiale – un avatar digitale sviluppato dal motore di ricerca Sogou e ovviamente sostenuto da una serie di algoritmi d’intelligenza artificiale e dal ...

Trump evoca ancora dazi contro la Cina : 3.52 Trump continua a lanciare messaggi contrastanti su una possibile intesa commerciale con Pechino dopo la tregua del G20, evocando sempre la ritorsione dei dazi. "Avremo o un accordo vero con la Cina o nessun accordo e a questo punto imporremmo rilevanti tariffe contro i prodotti cinesi inviati negli Usa. "Alla fine, io credo-ha scritto Trump in un tweet-faremo un accordo, ora o in futuro. La Cina non vuole dazi!"

Sondaggi elettorali - tornano a crescere Lega e M5s : insieme si avviCinano al 60% : Lega e Movimento 5 Stelle tornano a crescere nei Sondaggi e staccano sempre più nettamente il Partito Democratico. Il Carroccio è il primo partito, ma i pentastellati fanno segnare un recupero dopo settimane di calo costante. insieme le due forze di maggioranza tornano ad avvicinarsi al 60% dei consensi.Continua a leggere

MediCina : nasce il “Centro di ricerca euroasiatico sugli organoidi tumorali” : Uno dei progressi più significativi nella ricerca sul cancro degli ultimi dieci anni è costituito dallo sviluppo degli organoidi tumorali: delle colture tridimensionali high-tech che riproducono dei mini-organi in vitro tramite modellazione 3D e mimano alcune delle caratteristiche e funzioni specifiche dei tumori in un determinato organo, prelevando le cellule staminali da un paziente affetto da neoplasie. Ad oggi, questa tecnologia ha ...

Anm - ora l'intesa è più viCina : corse serali ma solo di sabato : L'incontro in Prefettura sblocca lo stallo della trattativa tra Anm e sindacati dei lavoratori sul prolungamento degli orari - fino alle 2 del mattino - non solo delle funicolari ma anche per la Linea ...

Borse - cosa cambia ora con la tregua di 90 giorni tra Usa e Cina sui dazi : A conti fatti le misure sinora attuate hanno danneggiato più gli Usa (64 miliardi di dollari) che non la Cina (32,5 miliardi). Ma Trump punta a ridurre, da aprile, il surplus cinese di almeno 90 miliardi. Per gli esperti c’è spazio per un recupero dell’azionario dei Paesi emergenti...

Spazio - sulla Terra si lavora ad altre 3 sonde da inviare su Marte : ecco perché il Pianeta Rosso è così affasCinante : Mentre il nuovo residente di Marte si stabilendo sul Pianeta, sulla Terra si sta lavorando su altre 3 sonde e almeno altri 2 moduli orbitanti da unire alla “brigata scientifica marziana”. La sonda InSight della NASA ha toccato Terra sulle ampie pianure equatoriali del Pianeta Rosso lunedì 26 novembre, a meno di 640km dal rover Curiosity, l’unico altro robot al lavoro su Marte. InSight, l’ottava sonda ad atTerrare con successo su Marte dovrebbe ...