Il | vice | premier Matteo Salvini vola in Israele per una visita di due giorni

Sovranità limitata : Conte domani a Bruxelles per vedere Juncker - ma dopo torna a Roma a riferire ai due vicepremier... : Roma-Bruxelles e ritorno, domani. E poi di nuovo Roma-Bruxelles, dopodomani. dopo l'informativa di oggi in Parlamento sul Consiglio europeo di giovedì, Giuseppe Conte si prepara a fare avanti e indietro in Europa per definire gli ultimi dettagli strategici sulla manovra economica. 'Dettagli' per modo di dire, perché sono quelli che decideranno se l'Ue aprirà una procedura di infrazione contro l'Italia oppure no. Ad ogni ...

Scontro tra i vicepremier - Di Maio : “I fatti si fanno al Mise”. Salvini : “Bado alla sostanza” : Luigi Di Maio ha lancitao una frecciata al collega Matteo Salvini: "I fatti si fanno al Mise, perché è il Mise che si occupa delle imprese". Il vicepremier leghista replica: "A me interessa la sostanza, io incontro, ascolto, trasferisco, propongo, miglioro poi a me interessa che il governo nel suo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo".Continua a leggere

Salvini-Di Maio - il duello tra vicepremier per fare pace con le imprese : Prima domenica mattina il caffè al Viminale tra Salvini e le 12 associazioni imprenditoriali che a Torino si sono schierate a favore della Tav e contro la manovra. Poi martedì il tavolo permanente sulle Pmi convocato da Di Maio che in una lunga lettera al Sole 24 Ore invita gli imprenditori a «lavorare insieme»....

Manovra - i vicepremier cedono 4 miliardi ma Tria : 'È insufficiente - fate voi' : Complice la manifestazione di domani a Roma, dove Matteo Salvini non vuole arrivare dopo aver fatto concessioni a Bruxelles, il vertice tra il premier Giuseppe Conte, il capo della Lega e Luigi Di ...

Manovra : al via vertice Conte-vicepremier : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Al via il vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ...

Accordi&Disaccordi - ospite il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini su Nove venerdì 7 dicembre alle 22.45 : Ultima puntata dell’edizione record (oltre mezzo milione di telespettatori la scorsa settimana) di “Accordi&Disaccordi”: venerdì 7 dicembre alle 22.45, subito dopo il live di “Fratelli di Crozza”, sul Nove di Discovery Italia si chiude il talk d’approfondimento sull’attualità condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. ospite dell’ultima puntata di questa stagione è il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Il leader del ...

Papà Di Maio - il vicepremier invia Fraccaro e il Pd insorge : 'Evita il confronto' : 'Siamo molto insoddisfatti per la risposta e sconcertati perché Di Maio non ha nemmeno il coraggio di prendersi le proprie responsabilità davanti al Parlamento'. Attraverso la capogruppo alla Camera, ...

Twitter pubblica i trend 2018 : il vicepremier Salvini tra i più menzionati : Nelle top ten ci sono altri due politici: Di Maio e Renzi, tutti e due preceduti da Repubblica. Nello sport la Juve vince ancora

SALVINI vs CONFINDUSTRIA/ Le amnesie del vicepremier su imprese e governo - IlSussidiario.net : Matteo SALVINI non sembra aver gradito le posizioni espresse da CONFINDUSTRIA. Ma la sua reazione sembra dimenticare qualcosa di importante

Di Maio : fratello vicepremier nominato liquidatore azienda padre : Giuseppe Di Maio, fratello di Luigi, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, secondo quanto si apprende, e' stato nominato liquidatore dell'azienda del padre, Ardima Srl. La ditta di famiglia era finita al centro delle polemiche dopo la denuncia della trasmissione televisiva 'Le Iene'.

Manovra - l'asse premier-Juncker che rassicura i due vice : ... non è una novità per il ministro dell'Economia Giovanni Tria che ieri a Bruxelles ha avuto con il lettone - e vice presidente della Commissione - l'ennesimo e complicato faccia a faccia. Cosi come ...

Padre Di Maio - il vicepremier : “Non ho fatto da prestanome. Un bagno in piscina non è reato” : Il vicepresidente Luigi Di Maio parla della vicenda dell’azienda del Padre, caso sollevato da ‘Le Iene‘. “La piscina? Non sapevo fosse un reato stare in un piscina in Pvc – afferma Di Maio – la stalla con cucina e piscina? Io ho detto che era una stalla mica che è una stalla” prova a giustificarsi il leader M5S. “Ora mio Padre si è preso le sue responsabilità mettendoci la faccia, io metto in ...

Boccia : Conte convinca i vicepremier a tagliare 4 miliardi o lasci : Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, chiude a Torino l'incontro delle categorie produttive a sostegno della Tav. 'Se fossi in Conte chiamerei i due vicepremier e direi loro di togliere 2 ...