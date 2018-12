Diabete | preoccupati della frutta come fonte di zuccheri? Ecco quali tipi è possibile

meteoweb.eu

(Di martedì 11 dicembre 2018) Le persone che soffrono die quelle che seguono diete basate sull’indice glicemico (IG) possono mangiare lasecca, sapendo che non causerà un picco di glicemia rispetto ad alimenti a base di amido,il pane bianco, suggerisce un nuovo studio condotto dai ricercatori del St. Michael’s Hospital di Toronto e pubblicato sulla rivista Nutrition ands.L’indice glicemico è stato sviluppato dal Dott. David Jenkins del St. Michael’s Hospital negli anni ’80modo per spiegarediversi carboidrati influenzino la glicemia e per scopriresiano gli alimenti migliori per le persone con. I cibi con un alto IG,pane bianco, la maggior parte dei cereali per la colazione, le patate e il riso, producono un’impennataglicemia e dell’insulina, mentre i carboidrati nei cibi con un IG basso,pasta, fagioli, lenticchie e alcuni ...