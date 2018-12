Codacons | cittadini devono essere risarciti per danni e disagi Tmb Salario

romadailynews

(Di martedì 11 dicembre 2018) Roma – “Il rogo scoppiato nell’impianto dei rifiuti sulla via Salaria sta causandoimmensi alla popolazione eper milioni di euro a famiglie e attivita’ commerciali”. Lo denuncia in una nota il, pronto ad avviare le dovute iniziative legali a tutela dei residenti.“Tutti iresidenti nel quartieree nel quadrante nord-est della citta’indennizzati per ie iche stanno subendo in queste ore. Si tratta di migliaia e migliaia di persone costrette a chiudersi in casa e a non poter uscire a causa del fumo acre che ha invaso la zona, e ripercussioni si stanno registrando anche sul fronte delle attivita’ commerciali della zona. Tutto cio’ mentre ancora non si conoscono possibili ripercussioni sul fronte della salute pubblica”.“Ilha deciso pertanto ...