Calciomercato Bologna | dialogo Bigon-Paratici | sul tavolo due nomi

Calciomercato Bologna - il primo innesto per gennaio potrebbe arrivare dalla Juventus : Calciomercato Bologna, il ds degli emiliani Bigon è in contatto con la Juventus per mettere a segno il primo acquisto della sessione invernale Il Bologna ha deciso di confermare Filippo Inzaghi sulla panchina. Adesso il tecnico dei felsinei affronterà una prova non certo semplice contro il Milan per conquistarsi la definitiva fiducia da parte della società, intanto il presidente Saputo assieme al fido Bigon stanno pensando a come ...

Calciomercato Bologna - incontro con la Juventus per Kean e Sturaro : Altra sconfitta contro l'Empoli per il Bologna, terzultimo in classifica e senza vittorie ormai da otto partite. Momento difficile per i rossoblù, che ragionano sul futuro. Non quello della panchina, ...

Calciomercato - oggi incontro Juventus-Bologna : si è parlato di Kean e Sturaro (RUMORS) : Tra poco meno di un mese inizierà il mercato invernale, e molte società stanno già avviando contatti e trattative per rinforzare le proprie rose. Quest'oggi - stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio - a Milano ci sarebbe stato un vertice tra il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, e il suo omologo del Bologna, Riccardo Bigon. I rossoblu stanno vivendo un momento un po' delicato, e per questo motivo sono alla ricerca di ...

Calciomercato Bologna - Bigon pianifica tre colpi (uno per reparto) e sogna un grande ritorno : Calciomercato Bologna, Bigon sta lavorando su diversi fronti per rafforzare la rosa di Inzaghi in vista della seconda parte di stagione Calciomercato Bologna, il ds del club emiliano Bigon, sta lavorando per rafforzare la rosa di Pippo Inzaghi (per ora). La squadra necessita di rinforzi e la dirigenza ha fatto sapere che metterà mano al portafogli per portare un innesto per reparto, in modo da rendere più competitivo il Bologna, in ...

Calciomercato : Bologna - Genoa e Sampdoria tentano il grande colpo in attacco [NOME e DETTAGLI] : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali ma le squadre del massimo torneo italiano continuano la preparazione in vista della ripresa. Si avvicina l’inizio del Calciomercato e tre club che si candidano ad essere grandi protagonisti sono Bologna, Genoa e Sampdoria. Il momento in campionato non è entusiasmante, le ultime partite possono essere considerate deludenti e le posizioni soprattutto di Juric ed ...

Calciomercato - Bologna-Fiorentina : derby per Sansone : BOLOGNA - Bologna e Fiorentina contro. Non solo tra una settimana al Dall'Ara, ma anche alla riapertura del mercato: dove troveranno un avversario in più, il Parma . Nei desideri c'è Nicola Sansone , ...

Il Calciomercato oggi – Bologna - tre innesti a gennaio : Il calciomercato oggi – Il Bologna non sta attraversando un momento entusiasmante, la squadra di Filippo Inzaghi è reduce dal pareggio contro il Chievo, prestazione che non ha convinto per questo la posizione dell’allenatore ex Venezia può essere considerata traballante. La dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa, la squadra rossoblu nella prima parte di stagione ha evidenziato alcune lacune soprattutto nel reparto offensivo e ...

Il Calciomercato oggi – Uno svincolato si propone al Bologna : Il calciomercato oggi – L’inizio di stagione in casa Bologna non è di certo stato entusiasmante, nell’ultimo match è arrivato solo un pareggio contro il Chievo, la posizione in classifica è preoccupante e l’allenatore Filippo Inzaghi a serio rischio esonero. La squadra rossoblu può essere considerata incompleta e per questo motivo l’obiettivo è quello di intervenire nel mercato di gennaio. Nel frattempo uno svincolato si è proposto ...

Calciomercato Bologna - idee Borini - Kean e Thereau : In difesa si è proposto Cristian Zaccardo , il campione del mondo è svincolato e ha detto che gli piacerebbe tornare a Bologna. Sembra troppo su con l'età, ha 36 anni, per entrare nel giro di un ...

Calciomercato Bologna - individuato il sostituto di Mattia Destro : Calciomercato Bologna – Il Bologna è reduce dal pareggio in trasferta contro il Chievo, prestazione non entusiasmante ma che è servita per muovere la classifica ma soprattutto salvare la panchina del tecnico Filippo Inzaghi. Il club rossoblu è al lavoro anche sul mercato per rinforzare la rosa, in particolar modo indispensabile l’arrivo di un attaccante, probabilmente due considerando la quasi certa cessione di Mattia Destro. ...

Bologna - Bigon parla di Calciomercato : “non faremo nulla” : Bologna, il ds Bigon ha affrontato l’argomento calciomercato, scontentando i tifosi ed Inzaghi che vorrebbero qualche innesto a gennaio “In linea di massima non faremo nulla, la rosa è ampia e completa. Poi è ovvio: guarderemo la classifica. Per ora siamo in linea con gli obiettivi“. Il ds del Bologna Bigon ha parlato ai microfoni del Resto del Carlino delle proprie intenzioni sul mercato. Le parole del dirigente bolognese non ...

Calciomercato - scambio sull’asse Bologna-Sampdoria : tutti i dettagli : Bologna e Sampdoria alle prese con il Calciomercato, i due club lavorano ad uno scambio in vista del mese di gennaio Bologna e Sampdoria sono impegnate in questo inizio di stagione nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Se squadre e tecnici stanno lavorando sul campo, c’è anche un lavoro sotto traccia da parte dei dirigenti per quanto riguarda il Calciomercato, con la finestra invernale che si avvicina a grandi passi. Ebbene, ...