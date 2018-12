Attentato Strasburgo – Alessandra Mussolini bloccata in un ristorante | “hanno chiuso

Attentato Strasburgo – Panico in strada : folla in fuga - urla agghiaccianti e corpi a terra [VIDEO] : Arrivano le prime agghiaccianti immagini da Strasburgo: i primi video pubblicati sui social dopo l’Attentato ai mercatini di Natale In quella che si prospettava una serata dedicata solo allo sport, in particolar modo al calcio, con l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League, una notizia tremenda ha mandato il tilt tutta l’Europa: un uomo ha aperto il fuoco nei mercatini di Natale di Strasburgo. Un Attentato ...