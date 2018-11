Giulia Salemi e Francesco Monte | pace fatta | Malgioglio commenta

Francesco Monte confessa la sua paura a Giulia Salemi dopo la lite : Francesco Monte e Giulia Salemi: torna il sereno dopo la lite dopo l’accesa discussione avvenuta nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi sono tornati l’uno nelle braccia dell’altro. L’amore più sospirato della terza edizione del reality show più spiato d’Italia pare non dover nascere, soprattutto dopo il doloroso confronto che i due ragazzi hanno avuto nelle ultime ore. Monte, infatti, ha ...

Francesco Monte chiude con Giulia Salemi. Lei reagisce male al GF Vip : GF Vip, Francesco Monte a Giulia Salemi: “Non posso innamorarmi di te” Giornata difficile per Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Dopo l’ennesima discussione con Francesco Monte, l’influencer ha cercato conforto in Martina Hamdy. L’ex tronista ha voluto chiarire una volta per tutte la sua posizione e ha chiesto un nuovo confronto a Giulia, che è apparsa confusa e molto provata dopo una discussione avuta per una ...

GF Vip : Giulia Salemi rinuncia all’amore? Francesco Monte deluso : Una notte di riflessioni quella appena trascorsa al Grande Fratello Vip. Nelle prime ore della mattina Giulia Salemi si è confidata con Lory Del Santo e Ivan Cattaneo. L’influencer ha ammesso di aver perso quasi le speranze con Francesco Monte e aver accantonato, almeno per il momento, l’idea di iniziare una storia con lui. Il motivo del dietro front della 24enne sarebbe la freddezza mostrata dall’ex tronista. Il rapporto dei due gieffini ...

Elia Fongaro preferisce le donne più grandi - lo conferma Fariba; la mamma di Giulia Salemi : Elia Fongaro ha un debole per le donne mature a confermarlo la mamma di Giulia Salemi Fariba Tehrani, la mama di Giulia Salemi, durante “Casa Signorini”, ha raccontato che a Elia Fongaro piacciono davvero le donne mature. Lei lo conosce bene, glielo ha presentato la figlia, e a quanto pare l’ultimo eliminato della Casa del “Grande Fratello Vip” avrebbe rivolto anche a lei delle attenzioni. “L’ho ...

Giulia Salemi e Monte : “Ammetto che c’è un sentimento” - ma lui frena tutto : Giulia Salemi e Francesco Monte news: al Gf Vip la ragazza è in crisi ma ammette un sentimento Nel daytime di oggi del Gf Vip 2018 abbiamo visto le confidenze di Giulia Salemi su Monte fatte a Ivan Cattaneo e Silvia Provvedi. Come ben sappiamo, tra Giulia e Francesco c’è stato un bacio nei giorni […] L'articolo Giulia Salemi e Monte: “Ammetto che c’è un sentimento”, ma lui frena tutto proviene da Gossip e Tv.

