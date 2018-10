Eruzione del Vesuvio del 79 d C | le vittime finirono per esplodere

Cosa successe alle vittime dell'Eruzione del Vesuvio : Un team della Federico II di Napoli scopre Cosa è avvenuto nei corpi delle vittime al momento della morte, durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Cosa successe alle vittime dell’Eruzione del Vesuvio : (foto: Photography by Jerey Villasis. Philippines/Getty Images. Il Giardino dei Fuggitivi a Pompei) Torniamo a quasi due millenni fa, al 79 d.C.: una data storica, purtroppo tragica, che ha visto il Vesuvio protagonista con un’eruzione dalla portata catastrofica, durata due giorni. Si tratta del più forte evento eruttivo mai registrato nella zona, che ha distrutto Ercolano, Pompei, Stabia e Oplontis. In due giorni, le vittime sono state ...

Eruzione del vulcano Soputan - colonna di cenere alta 4 chilometri : è di nuovo allarme calamità in Indonesia : Di nuovo allarme in Indonesia : è in corso l'Eruzione del vulcano del Monte Soputan sull'isola Indonesiana di Sulawesi, a 900 chilometri da Palu, la località che nei giorni scorsi è stata messa in ...

Indonesia : dopo terremoto e tsunami - Sulawesi colpita dall’Eruzione del vulcano Soputan [FOTO e VIDEO] : L’isola di Sulawesi, dove la scorsa settimana si è verificato il devastante terremoto magnitudo 7.4 e lo tsunami che ha travolto Palau e Donggala, sta affrontando in queste ore anche l’eruzione del vulcano Soputan, sito a circa 600 km da Palau, nel nord dell’isola. Dal vulcano si è alzata una colonna di cenere e fumo alta 4 km, che per il momento non ha causato interruzioni al traffico aereo. Il numero delle vittime del ...

Eruzione Vesuvio - nuovo studio sugli effetti del calore sui corpi dei 300 fuggiaschi nella spiaggia di Ercolano : Non smette di regalare nuove scoperte scientifiche il Parco archeologico di Ercolano: una indagine condotta da un gruppo di ricerca dell’Universita’ degli Studi di Napoli Federico II, guidato dall’antropologo Pier Paolo Petrone, svela aspetti unici circa gli effetti del calore sui corpi delle vittime dell’Eruzione del 79 d.C. Lo studio ”A hypothesis of sudden body fluidvaporization in the 79 AD victims of ...

Guatemala - Eruzione del 3 giugno 2018 del “Vulcano de Fuego” : ritrovati altri cadaveri - bilancio aggiornato è di 178 morti e 250 dispersi : Aumenta ancora, a distanza di mesi, il bilancio delle vittime mortali dell’eruzione del Vulcano di fuoco, in Guatemala. Secondo quanto riferisce la “Agencia guatemalteca de noticias”, le autorita’ forensi hanno identificato i corpi senza vita di altre persone sepolte dalla lava, portando da 169 a 178 morti il bilancio totale della tragedia. Cala, di conseguenza, il numero di persone scomparse: sei delle vittime erano ...

Stanotte a Pompei - Alberto Angela/ Rai 1 - diretta e anticipazioni : documentario sull'Eruzione del 79 d.c : Stanotte a Pompei, anticipazioni e diretta: Alberto Angela debutta su Raiuno oggi, sabato 22 settembre. Ospiti della serata Marco D'Amore, Giancarlo Giannini, Vittorio Storato e Uto Ughi.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 06:34:00 GMT)

Giappone : il governo si prepara all’Eruzione del Monte Fuji : Una commissione governativa sta elaborando i piani di emergenza per l’area metropolitana di Tokyo in caso di eruzione del Monte Fuji. Il vulcano (la vetta più alta del Giappone, con i suoi 3.776 metri), dista circa circa 100 km dal centro della capitale: è un vulcano attivo che in passato ha generato numerose eruzioni di grande rilevanza. Le nubi di cenere emesse nell’atmosfera dal risveglio del vulcano rischierebbero di gettare nel ...

Vulcani : in caso di Eruzione improvvisa del Vesuvio da evacuare oltre un milione di persone : In caso di eruzione improvvisa del Vesuvio o nei Campi Flegrei, i piani di evacuazione dei Comuni che ricadono sia nella zona rossa che in quelle gialle, prevedono la mobilitazione di 700mila persone alle pendici del vulcano e altre 500mila nell’area a ridosso di Pozzuoli. “E’ chiaro che accanto a queste persone altre si muoveranno in forma autonoma, anche ben prima che si arrivi all’emergenza piena e noi contiamo di ...

L’Eruzione del vulcano Tambora contribuì alla disfatta di Napoleone a Waterloo : Una ricerca condotta da Matthew Genge, dell’Imperial College di Londra, pubblicata su “Geology“, ha concluso che le ceneri dell’eruzione del vulcano Tambora, in Indonesia, contribuirono indirettamente alla sconfitta di Napoleone a Waterloo, nel 1815. Come noto e accertato, pioggia e fango aiutarono gli eserciti Alleati a sconfiggere l’imperatore francese: ebbene, 2 mesi prima della celeberrima battaglia, in aprile, ...