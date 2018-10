Come riconoscere le truffe online

dilei

: Fortnite come una droga? L'esperto: 'Bisogna saper riconoscere il vero disagio' - adrybertolino : Fortnite come una droga? L'esperto: 'Bisogna saper riconoscere il vero disagio' - lavestru : RT @DmbaIulm: Sul palco ora @IvanZenAttitude Chief Innovation Evangelist con l'intervento 'Essere visionari vuol dire progettare'. Riconosc… - claudia__74 : @TopaM79 Però si deve denunciare, non intascare soldi??... Quelli semmai come risarcimento te li deve riconoscere un… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Concorsi, promozioni, regali: quante belle opportunità ci offre il web, vero? Peccato che, sempre più spesso, dietro a molte iniziative (apparentemente) premiali si nascondano delle vere e propriericonoscerle?evitarle? Ecco te per un vademecum che ti aiuterà a tenere in salvo i tuoi dati e i tuoi soldi.: perché vengono attivate? Ormai non ci sono più “ledi una volta”: hai presente quando ti fermavano per strada per una firma a scopo benefico e ti ritrovavi abbonata ad una enciclopedia? Ecco. Lesi sono evolute e puntano ora ai tuoi dati personali perché, per molti, possono essere davvero preziose. Le nuoveche girano in rete (principalmente sui Social e sui sistemi di messaggistica istantanea) puntano ai tuoi dati personali: i dati sono poi utilizzati per essere venduti (in modo illegale) ad altre aziende o ...