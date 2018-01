Pulizia Android | le migliori app

: @giu_perri A me manca moltissimo la sua grafica e la sua pulizia (Android è un troiaio a esser gentili). Ma purtrop… - Antonioerred : @giu_perri A me manca moltissimo la sua grafica e la sua pulizia (Android è un troiaio a esser gentili). Ma purtrop… - ilsoftware : Pulizia Android: liberarsi dei file che occupano spazio inutilmente - WebPhoneWorld : Pulizia Android: liberarsi dei file che occupano spazio inutilmente -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Continuiamo il nostro approfondimento sulleapplicazioni per la piattaformadi Google perché oggi toccheremo un argomento molto a cuore a tanti utenti. Adesso è il momento di approfondire l’argomento relativo a tutte quelle app di. Prima di proseguire, date anche una lettura a cos’è la memoria cache e come svuotarla in: molti dispositivi soffrono ancora di questo problema e trovate tutto spiegato al seguente articolo.app diSe il vostro dispositivoè rallentato, ci sono diverse cose che si possono fare per riportarlo a funzionare correttamente. Abbiamo giù parlato di come velocizzareed eliminare i lag per migliorare le prestazioni del vostro smartphone o tablet. Sappiamo che si tratta di un tema molto dibattuto e controverso, alcuni ritengono lainutile e consigliano un reset del ...