Sincronizzare Google Chrome con Safari

: francesca feliziani ha completato la missione Sincronizzare il tempo! - fea1973 : francesca feliziani ha completato la missione Sincronizzare il tempo! - wzgore : @Soldina_ Se fai l’accesso su iOS con il tuo account Google ti fa scegliere poi anche quali dati sincronizzare. Met… - Soldina_ : Esiste un modo per sincronizzare Google Calendar e il calendario di ios? ???? - Fucking_mess_ : RT @Correntable: 2017 e ancora su Facebook scrivete che vi si è rotto il telefono e avete perso tutti i numeri dovete sincronizzare quei ca… -

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di sabato 30 dicembre 2017)ci permette di avere tutti i dati sincronizzati contemporaneamente su iPhone, iPad e Mac. Si tratta di uno dei migliori browser, in quanto è adattato al meglio per poter sfruttare tutte le potenzialità dell’ecosistema Apple. Tuttavia, se un utente dovesse decidere di utilizzaresul proprio dispositivo, si troverebbe costretto a rinunciare alla sincronizzazione con Mac e dispositivi iOS. Per fortuna esiste una procedura che ci consente dii dati dicon. Vediamo quindi come fare ai dati e tutte le informazioni dicon. Comecon? Come abbiamo detto in precedenza, è possibilesegnalibri, preferiti e altro, in modo da averli anche utilizzando. Fortunatamente esistono delle piccole chicche che ci consentono di effettuare tutto ...