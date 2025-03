Sport.quotidiano.net - Ternana, Abate fa la conta dei disponibili. Fuori Loiacono, in dubbio Tito e Cicerelli

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Augusto AusteriTERNIDue squadre con assenze di spicco e calciatori inaltrettanto importanti. Le Fere si preparano con alcuni punti interrogativi alla sfida del "Porta Elisa" (domenica ore 15) dove, come sempre, saranno seguite da un buon numero di tifosi. Avranno di fronte una Lucchese orgogliosa e tenace, ma bersagliata dagli infortuni. Ladeve prendere atto del pesante forfait del centrale difensivoche ha terminato la stagione a causa della lesione al malleolo sinistro,e lo staff seguono con una certa apprensioneche risentono di problemi muscolari. Il bomber sembra essere quello più a rischio a causa del fastidio al flessore riacutizzatosi nel secondo tempo del derby e che ha indotto il tecnico a optare per la sostituzione. Dunque, nel valutare in merito al suo impiego si ragionerà anche in prospettiva, un po’ come accaduto per Capuano che, seppure per un problema diverso, saltò alo precauzionale la partita di Ferrara.