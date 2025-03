Ilrestodelcarlino.it - La Vf Bardiani Csf Faizanè attesa su due traguardi

Dall’Emilia-Romagna alla Francia passando dalla Slovenia. Tutto in pochi giorni: è il ciclismo contemporaneo, senza confini, che viaggia a ritmo vertiginoso, che vede protagonista anche una squadra reggiana e un atleta della nostra città. Oggi la storica formazione Vf GroupCSFè in gara con un doppio obiettivo: sia il Gran Premio Brda Collio in Slovenia che una tappa della Coppi e Bartali, disegnata tra Riccione e Cesena (140 chilometri). Mentre la corsa dedicata ai due campionissimi vede impegnati sino al 29 marzo Martin Marcellusi, Alessio Martinelli, Luca Paletti, Alessandro Pinarello, Vicente Rojas, Manuele Tarozzi e Alex Tolio, seguiti dai direttori sportivi Alessadro Donati e Roberto Roverberi, in Slovenia il gruppo coordinato dal d.s. Luca Amoriello è pronto al via per una competizione che si snoda su un impegnativo tracciato misto di 165 chilometri, con partenza e arrivo a Dobrovo.