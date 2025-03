Sport.quotidiano.net - Forlì, numeri da capogiro. Nessuno è più vincente

E adesso provate a prenderci. L’affermazione delnel derby di Romagna contro il Ravenna ha suggellato la leadership del Galletto, sempre più vicino al ritorno nella sua Itaca: la serie C. Un’egemonia, quella della macchina da guerra targata Miramari, saldata arecord. A prova di bomba. Che raccontano una faraonica cavalcata verso la gloria cui mancano solo gli ultimissimi metri. Ma procediamo con ordine. Ildetiene il primato di squadra piùdi tutto l’arco costituzionale del massimo campionato dilettantistico. Sono ben 22, infatti, le vittorie biancorosse, equamente suddivise tra casa e trasferta, che hanno fruttato la bellezza di 69 punti (media di 2,4 a partita). Tanti quanti quelli accumulati dai piemontesi del Bra, in vetta al girone A ma con tre gare in più.