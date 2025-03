Quotidiano.net - Fenomeno Shondaland. Donne in un mondo ostile: l’inclusione è una serie tv

Leggi su Quotidiano.net

Ironico, avvincente e con una grande protagonista femminile, The Residence è il murder mistery di Netflix che, in streaming dal 20 marzo, è diventato rapidamente – anche in Italia – uno dei titoli più visti sulla piattaforma. Il suo successo però è tutt’altro che inaspettato. Dietro l’interesse intorno allasi cela infatti il nome di Shonda Rhimes e della sua, la casa di produzione da cui nascono anche Grey’s Anatomy, Le regole del delitto perfetto, Scandal e Bridgerton. Le, molto diverse tra loro, hanno in comune almeno i principi che costituiscono anche i valori fondanti della loro casa di produzione: innovazione audace, autenticità, potere condiviso e visibilità, intesa come rappresentazione consapevole delle minoranze. Tutti i prodotti di, cioè, si impegnano innanzitutto a ribaltare gli stereotipi della televisione generalista statunitense, portando nel mainstream storie e personaggi di solito privati di qualsiasi spazio o qualsiasi voce.