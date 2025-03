Thesocialpost.it - Caos a La Zanzara, Cruciani interrompe la diretta: “Perché mi stai fissando?”, “Io ti spacco la faccia”

MILANO – La puntata di martedì 25 marzo de Laha rischiato di degenerare in una vera e propria rissa tra due ospiti, tanto da costringere la produzione a sospendere momentaneamente la trasmissione in. I protagonisti dello scontro sono stati Musta Re, rapper e rappresentante dei Maranza, e l’imprenditore Giuseppe Barboni, che ha dato il via alla tensione con una minaccia esplicita.La scintilla della rissaIl conflitto è scoppiato quando Giuseppe Barboni, infastidito, ha fissato Musta Re e ha risposto con un minaccioso “Tila” dopo che il rapper gli aveva chiesto cosa avesse da guardare. Questo scambio ha innescato una reazione immediata, con i toni che sono rapidamente saliti. Solo l’intervento tempestivo del conduttore Giuseppeha evitato che la situazione degenerasse in uno scontro fisico.