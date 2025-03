Ilgiorno.it - L’ultimo saluto di Cavernago a Nora e Riccardo: “Non sono più dove erano ma sono ovunque noi siamo”

(Bergamo) – Aè lutto cittadino. Tutta la comunità si è fermata oggi lunedì 24 marzo, giorno del dolore e della commozione. “Coloro che amiamo e che abbiamo perduto nonpiù, manoi, per sempre con noi”. Parole scritte su uno striscione fuori dalla parrocchia per ricordareJawad eGualandris, i due 19enni morti nell’incidente sabato all’alba mentre stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in una discoteca. Con loro in auto c’Dalila, sorella gemella die un loro amico. L'incidente a Cavenago. Nel riquadro,Gualandris eJawadIn chiesa alle 14.30 i funerali di. Tanta gente, molte persone rimaste fuori, in piedi, ad ascoltare agli altoparlanti le parole di don Enrico Mangili.