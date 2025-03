Ilgiorno.it - La battaglia di Giuseppe: "Il treno è un diritto di tutti"

La malattia non ha mai fermato. Nemmeno la carrozzina. I disservizi ferroviari invece sì.Lanzillotti è un ragazzo di 22 anni di Merate che soffre della sindrome di Duchenne, una forma di distrofia muscolare che lo costringe tra il resto in carrozzina. Studia alla Statale di Milano. Non ha mai permesso che la sua condizioni fisica lo definisca e nemmeno lo limiti: ottimi voti al liceo prima e all’università adesso, molti amici, lunghe escursioni all’aria aperta, tanti viaggi in Italia, l’impegno politico locale. Ma ora comincia ad accusare il colpo, anche a causa delle difficoltà che deve affrontare per andare in università e tornare a casa ine che stanno avendo ripercussioni sul suo stato di salute. I continui ritardi e le soppressione delle corse rendono poi ogni spostamento ulteriormente più complicato e disagevole per lui e per chi come lui soffre di disabilità motoria.