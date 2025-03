Ilrestodelcarlino.it - 2022 I missili dello Zar. La Russia di Putin invade l’Ucraina. Torna la minaccia nucleare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’operazione militare speciale, come la chiama, inizia la mattina del 24 febbraio. Ladando inizio così alla guerra che continua ancora oggi. Nessuno immaginava che potesse scatenarsi un conflitto in Europa, eppure i segnali c’erano tutti e l’escalation era evidente. Tre anni dopo, un conto ufficiale delle vittime non c’è, ma stime prudenti parlano di un milione di soldati morti o feriti. Quello che è certo è che da allora è cambiato tutto. Gli equilibri geopolitici, dall’Europa agli Stati Untici fino alla Cina e alla Nato, sono stati stravolti e mai come ora èta a balenare la. Il conflitto, figlio delle mire espansionistiche dellache già nel 2014 aveva annesso la Crimea e ora vuole mettere le mani sul Donbass, dopo tre anni è arrivato a uno snodo decisivo.