Test | Se fossi una stella quale saresti?

Parlando delle stelle, la grande scienziata e astrofisica Margherita Hack disse: “Tutta la materia di cui siamo fatti noi l’hanno costruita le stelle; tutti gli elementi, dall’idrogeno all’uranio, sono stati fatti nelle reazioni nucleari che avvengono nelle supernove, stelle molto più grosse del Sole che alla fine della loro vita esplodono e sparpagliano nello spazio il risultato delle reazioni nucleari avvenute al loro interno. Per cui noi siamo veramente figli delle stelle.” Sarà forse per questa nostra ascendenza cosmica che alcune delle stelle maggiormente luminose della Via Lattea sono più famose e leggendarie di quelle di Hollywood!Le stelle più brillanti viste da vicinoSoleLapiù celebre di tutte è il “nostro” Sole che ci illumina e permette la vita sul nostro pianeta; attorno al Sole ruotano gli otto pianeti del sistema solare.