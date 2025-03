Oasport.it - NASCAR, prima volta per Josh Berry a Las Vegas

Leggi su Oasport.it

Il LasMotor Speedway incorona per lain carriera nellaCup Series. Il #21 di casa Woods Brothers Racing, 34enne nativo di Hendersonville, svetta in Nevada al termine di un finale perfetto e di una bellissima bagarre contro Daniel Suarez.Senza bandiere gialle, la Stage 1 è stata controllata a lungo dalla Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano. Laneutralizzazione è scattata dopo 34 tornate delle 267 previste in seguito ad un problema per la Toyota Camry #19 Joe Gibbs Racing di Chase Briscoe, in azione dopo aver perso una ruota.Il campione in carica di Ford ha ceduto il testimone al compagno di squadra Austin Cindric #2, vincitore del primo ‘traguardo volante’ davanti alla Chevrolet Camaro #48 Hendrick Motorsports affidata ad Alex Bowman.La prova è presto passata nelle mani di Kyle Larson #5, compagno di squadra del #48 del gruppo storicamente oltremodo competitivo nello Stato del Nevada.