Ilrestodelcarlino.it - "Non conta l’età, ma la voglia di mettersi in gioco"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Nonladiin. A 53 anni, il beach tennis mi fa sentire vivo ogni giorno". Matteo Zannoni, ex calciatore e preparatore atletico bellariese, oggi è uno dei volti più noti del beach tennis italiano. Lo ha dimostrato questo mese, trionfando ai Campionati italiani over 40, dove, insieme a Michele Mariotti, ha superato avversari blasonati con una vittoria che sa di impresa. Il suo percorso, però, è fatto di sudore, passione e qualche sconfitta che gli ha insegnato a rialzarsi. Zannoni è stato premiato in municipio dal sindaco Giorgetti e dal vicesindaco Grassi. Quando ha capito che il beach tennis sarebbe diventato parte importante della sua vita? "Lo sport fa parte di me. Ho giocato per anni a calcio, sono stato preparatore atletico e insegno educazione fisica.