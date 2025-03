Agi.it - Milan, che sofferenza! Va sotto, rischia il tracollo e poi piega 2-1 il Como in rimonta

Leggi su Agi.it

AGI - Iltrova ancora una volta il successo in, superando ila San Siro con le retti di gol di Pulisic al 53mo e Reijnders al 75mo dopo che Da Cunha aveva portato avanti i lariani al 33mo. Allo stesso Da Cunha è stato annullato un gol per fuorigioco millimetrico subito prima della rete del pareggio. I rossoneri superano la Roma in classifica in attesa della partita dei giallorossi domani all'Olimpico contro il Cagliari. Dopo soli quattro minuti, i padroni di casa falliscono un'occasione d'oro: Hernandez scambia con Leao e serve al centro Musah, che si invola verso la porta, salta il portiere e in diagonale conclude clamorosamente fuori a porta vuota. Al 32mo, ci vuole una tempestiva uscita di Maignan per fermare un sinistro ravvicinato di Nico Paz, ben servito in area da una verticalizzazione di Diao.