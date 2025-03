Gamerbrain.net - Monster Hunter Wilds: Capcom annuncia nuovi eventi GRATIS

ha rivelato un’importante novità per tutti gli appassionati di: dal 4 marzo al 1° aprile, i giocatori potranno accedere gratuitamente a una serie di missioni evento a tempo limitato. Ogni settimana saranno disponibili nuove sfide, offrendo ai cacciatori l’opportunità di affrontare temibili mostri e ottenere ricompense esclusive per potenziare il proprio equipaggiamento.Prima Settimana (4-11 marzo)Le prime missioni evento introdotte includono due sfide di livello 4 stelle:“Kut-Ku Gone Cuckoo”: uno scontro emozionante contro lo Yian Kut-Ku nella suggestiva Foresta Scarlatta.“Stalking Supper”: una battaglia nelle Piane Ventose contro la pericolosa Quematrice.Queste missioni offriranno materiali e ricompense uniche, ideali per potenziare le armi e le armature dei cacciatori.