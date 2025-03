Ilgiorno.it - Il primo volo in mongolfiera del conte. Andreani

Leggi su Ilgiorno.it

Benvenuti nella città della. Proprio a Brugherio ilPaolo, rimasto colpito dall’impresa dei fratelli Montgolfier, si propose di ripetere l’esperimento sul suolo italiano. Avvalendosi della collaborazione dei fratelli Gerli, abili costruttori ed ingegneri, il ventennetentò unnel giardino dell’appena acquistata Villa di Moncucco, il 13 marzo del 1784, elevandosi dal suolo per quasi mezz’ora, per poi atterrare nei pressi di Caponago, coprendo sei miglia e un’altezza di circa 1500 metri. Larealizzata dai fratelli Gerli fu progettata nei minimi dettagli: "Realizzata nell’arco di soli 24 giorni – si legge negli opuscoli di Agostino Gerli – misurava circa 23 metri di diametro (33 braccia milanesi), ed era dotata di un involucro perfettamente sferico in tela, rivestito all’interno di carta e racchiuso in una rete alla quale era appesa una navicella di vimini.