Amici 24 puntata 2 marzo con Giorgia Coma_Cose Francesca Michielin

Nel nuovo appuntamento del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi 24, in onda alle ore 14 su Canale 5 domenica 2 marzo, saranno ospiti in studio tre reduci dall'ultimo Festival di Sanremo 2025 che presenteranno il loro brano in gara all'Ariston. Attesa per il ritorno di Giorgia con la sua La cura per me, molto apprezzata dal pubblico come testimoniano le vendite di queste settimane. Presenti anche i Coma_Cose con il loro tormentone Cuoricini e Francesca Michielin, che da poco ha compiuto 30 anni, e si esibisce sulle note di Fango in paradiso, prima del concerto evento all'Arena di Verona con molti colleghi.