Roma-Como Rensch o Saelemaekers? Nodo fascia destra per Ranieri

Il mese di marzo sta per iniziare e lavuole continuare a dare risposte concrete ai suoi tifosi. La strada intrapresa dai giallorossi, fra Serie A ed Europa League, appare quella giusta e serve trovare la definitiva continuità dal punto di vista del rendimento. La squadra ha messo nel mirino quel 7° posto che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Conference League, un traguardo che sembrava una chimera solo qualche mese fa. Il prossimo impegno dei capitolini sarà con il, più nello specifico domenica 2 marzo alle 18:00 allo stadio Olimpico. Mettere al tappeto i lariani potrebbe risultare un’impresa complicata.Claudiodovrà tenere conto delle prossime sfide anche in campo internazionale e mischierà le carte in tavola. Più nello specifico, il coach di Testaccio starebbe riflettendo per quanto concerne la situazione della corsia