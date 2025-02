Internews24.com - Zazzaroni durissimo sul Milan: «Non si può uscire dalla Champions ai playoff con un Feyenoord debole»

di Redazioneentra a gamba tesa sul, il giornalista commenta la débâcle rossonera contro gli olandesi delNel ritorno dei play off diLeague ilnon riesce a ribaltare la sconfitta rimediata all’andata contro il. Nella serata di ieri un pareggio che condanna i rossoneri,ha commentato la débâcle.PAROLE – «Non si puòaicon une rabberciato al quale hai appena portato via Gimenez e che per sostituirlo ha dovuto mandare in campo il diciottenne Redmond che di nome fa Zepiqueno: immagino che i genitori siano fan di Guè Pequeno, quello di Gelosa, Brivido e Come un tuono (.). Non si può perdere una sfida importantissima e ultimativa nella quale sei tre volte superiore, e oltretutto per un solo tiro in porta (di Carranza) in novantacinque minuti.