Spazionapoli.it - “Sputi in testa in una città del nord”, poi Ferlaino spiega il segreto di De Laurentiis

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio Napoli – Il racconto dell’ex presidente azzurro Corradoche svela anche ildi Aurelio DeUltime Calcio Napoli – Nel ricordo di Diego Armando Maradona e di una squadra leggendaria, il presidente dei primi due Scudetti ha rilasciato un’intervista, rivelando alcuni dettagli della sua avventura in azzurro. Corradosi racconta a Il Mattino, rievoca vecchi ricordi, anche dolorosi per certi versi.Fu tra i primi a rovesciare l’egemonia delle squadreiche. Riscattò il sud e in particolare ladi Napoli:“Era il 1971, quando Mazzola bandiera dell’Inter entrò nello spogliatoio dell’arbitro durante l’intervallo, mentre noi vincevamo 1-0. Adoperò parole forti. Perdemmo poi 2-1 e da presidente del Napoli capii che bisognava avvicinarsi al mondo arbitrale”Poiha proseguito:“Ero stanco di ascoltare certi discorsi di altri presidenti sui napoletani: tristi luoghi comuni.