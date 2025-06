Russia all’offensiva nei cieli mine anti-uomo per tutti

La Russia si lancia in un’offensiva aerea senza precedenti, utilizzando anche mine anti-uomo per coprire tutti i fronti. Dopo un colpo massiccio nella notte di domenica, Mosca dimostra di non volersi fermare, intensificando la guerra nei cieli e rischiando di coinvolgere il mondo intero in un conflitto sempre più spietato. La situazione si fa critica: cosa ci riserverà il futuro?

La Russia si sporge tutta all'offensiva. Dopo che già nella notte di domenica Mosca era riuscita a lanciare uno dei più massicci attacchi aerei dall'inizio della guerra

Trump avverte: “Tutto fermo senza Putin”. A Istanbul cala il gelo mentre la Russia prepara una nuova offensiva contro Kiev - A Istanbul, il clima si fa teso mentre la Russia accinge una nuova offensiva contro Kiev. Senza la presenza di Vladimir Putin, il vertice si trasforma in un incontro tra assenti, alimentando l'isolamento di Mosca.

La scorsa notte, nei cieli ucraini si è scatenata una delle offensive aeree più massicce dall’inizio della guerra: 477 droni e 60 missili. Ecco l'arsenale usato da Putin Vai su Facebook

Russia all'offensiva nei cieli, mine anti-uomo per tutti; Guerra Ucraina, Wsj: 50mila russi schierati intorno a Sumy, a 19 km da città

Dopo che già nella notte di domenica Mosca era riuscita a lanciare uno dei più massicci attacchi aerei dall'inizio della guerra

Anche l'Ucraina (dopo Finlandia, Polonia e i tre paesi baltici) esce dalla convenzione di Ottawa contro le mine antiuomo.