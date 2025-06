Nuovo decreto flussi nuovo bluff | restano clic day e sfruttamento

Il nuovo decreto flussi si presenta come un’altra illusione nel panorama delle politiche migratorie italiane, dove tra promesse e realtà si cela ancora l’eterna lotta tra securità e sfruttamento. Mentre le destre agitano il vessillo identitario, le misure restano inesorabilmente inadeguate, mantenendo vivo il ritorno di clic day e pratiche discriminatorie. È il momento di andare oltre le apparenze e rivendicare una vera rivoluzione umanitaria.

Il bastone e la carota rancida. Le propaganda del governo sulle migrazioni, vessillo identitario delle destre nazionaliste, oltre all'impianto securitario del progetto albanese, alla retorica degli scafisti da «inseguire nel

