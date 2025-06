I poteri di controllo sono un argine sempre più fragile

In un contesto in cui i poteri di controllo si rivelano sempre più fragili, è fondamentale ricordare che la Costituzione rappresenta l’ultimo baluardo a tutela della democrazia e dello Stato di diritto. La crescente intolleranza del governo verso questi meccanismi di verifica rischia di minare le fondamenta stessi della nostra libertà. È dunque urgente rafforzare questi strumenti, affinché possano svolgere pienamente il loro ruolo di baluardo contro ogni forma di abuso.

Di fronte alla crescente intolleranza del governo per i controlli cui il potere politico deve sottostare nello Stato costituzionale di diritto, merita ricordare che la funzione della Costituzione è esattamente

