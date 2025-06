Marotta | Lautaro si riferiva a Calhanoglu Se uno vuole andar via la porta è spalancata

Dopo l’eliminazione, Marotta e Lautaro si sono concentrati sul futuro dell’Inter, con il presidente nerazzurro che sottolinea come il secondo posto non sia un fallimento e promette una ripartenza forte. Il nome di Calhanoglu resta al centro delle voci di mercato: se uno volesse andar via, la porta sarebbe spalancata. La dirigenza è pronta a trovare la soluzione migliore per consolidare il progetto nerazzurro e continuare a sognare in grande.

