Marotta a Dazn | Ultima partita di una stagione molto lunga e logorante Vi spiego a cosa si riferiva Lautaro! Siamo d’accordo con lui e parleremo con Calhanoglu

Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato con grande sincerità la conclusione di una stagione lunga e intensa, sottolineando come questa sia l’ultima partita di un percorso ricco di sfide e sacrifici. Nel postpartita del Mondiale per Club contro il Fluminense, Marotta ha analizzato la sconfitta e condiviso le sue riflessioni sul futuro, confermando che ci saranno confronti importanti anche con Lautaro e Calhanoglu. La stagione si chiude, ma la vera sfida inizia ora.

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta nel Mondiale per Club contro il Fluminense. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club vinto dai brasiliani per 0 a 2, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha analizzato così la sconfitta. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn. FINALE DI STAGIONE – « Diciamo che questa è l'ultima partita di una stagione molto lunga e logorante che ci ha visto protagonisti. Abbiamo rappresentato l'Italia anche in questo torneo. Chiedere qualcosa in più a questo gruppo dopo 63 partite giocate, vuol dire averne fatte più di 20 rispetto ad alcune nostre dirette concorrenti, significa fare un'analisi che debba tener conto anche di questo dispendio psico-fisico.